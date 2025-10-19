Fabrizio Romano: "Tare aveva fatto sondaggi per Retegui ma il Milan non lo avrebbe mai pagato 67 milioni"

Nel corso dell'estate il Milan, alla ricerca di un attaccante, ha fatto diversi sondaggi per Mateo Retegui dell'Atalanta. Il giocatore poi è finito in Arabia, ma l'interesse di Tare è stato concreto. Fabrizio Romano ne parla in un video sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:

"Retegui ogni volta che mette la maglia dell’Italia fa benissimo, segna tanto e continua a dimostrare il suo valore. Con l’Al-Qadisiyya ha firmato un contratto molto importante a livello di stipendio, con l’Atalanta che ha fatto un incasso straordinario intorno ai 67 milioni di euro durante la scorsa estate. Prima di quel movimento, a giugno, appena arrivato al Milan il direttore Igli Tare aveva fatto diversi sondaggi per provare a portare in rossonero Retegui, a cifre diverse. Il Milan non avrebbe mai pagato Retegui 66-67 milioni di euro, si ragionava su cifre differenti, intorno ai 35-40 con dei bonus. Ma l’Atalanta non ha mai dato apertura a quelle cifre e ha preferito aspettare ed è arrivata l’Arabia, che ha portato chiaramente a livello economico dei numeri completamente diversi per tutti.

Però il Milan ci aveva fatto dei pensieri. Oggi Retegui non pensa ad una partenza a gennaio, assolutamente. Ci aspetta che Retegui possa completare la stagione all’Al-Qadisiyya a meno che non succedano cose clamorose. Per quanto riguarda il futuro prossimo, non siamo ancora in grado di dirvi se tra un anno o tra due, ma Retegui il pensiero di tornare in Serie A un giorno comunque lo mantiene in un cassetto perché nel nostro campionato ha fatto molto bene, sia al Genoa che all’Atalanta. Perché anche lui ha la sensazione di poter dare ancora qualcosa di importante al nostro campionato. E quindi un pensierino alla Serie A Retegui lo farà ancora. Oggi è concentrato sull’Al-Qadisiyya e spera di poter portare l’Italia al Mondiale, questo è il suo desiderio, ma Retegui all’Italia continua a pensare anche in prospettiva, con l’abboccamento col Milan che non è riuscito per diverse ragioni, soprattutto quella economica”.