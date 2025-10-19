Barça-Villareal a Miami, in Spagna cresce protesta dei calciatori

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - I giocatori del massimo campionato spagnolo continuano la protesta, con inizio del gioco ritardato di 15 secondi rispetto al fischio dell'arbitro, per la mancanza di informazioni e comunicazioni sulla partita Villarreal-Barcellona, in programma a Miami il 20 dicembre. La protesta va anzi allargandosi, con toni sempre più tesi tra La Liga, sponsor di questa partita all'estero, che minaccia "pesanti conseguenze" per club e giocatori, ed il sindacato di questi ultimi (AFE), riferisce El Pais. Le proteste si sono infatti ripetute all'inizio delle partite di sabato Siviglia-Maiorca, Barcellona-Girona, Villarreal-Betis e Atlético-Osasuna.

La prima e la terza partita della giornata sono state trasmesse su Movistar, che riceve il segnale da LaLiga, mentre la seconda e la quarta su DAZN. Durante l'intervallo, è stata trasmessa un'inquadratura dal campo, con i giocatori fermi, e sullo schermo è apparso il messaggio "Impegno per la pace", alludendo agli attuali conflitti armati. El Pais riferisce anche di una lettera inviata giovedì dal presidente della Liga, Javier Tebas, al presidente del sindacato David Aganzo, che definisce la protesta uno sciopero, oltretutto incostituzionale in quanto viola le norme sui termini di preavviso e le relative garanzie. (ANSA).