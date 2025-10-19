Il Bologna passa a Cagliari: decisivi Holm e Orsolini

Il Bologna passa a Cagliari: decisivi Holm e OrsoliniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00News
di Francesco Finulli

Il Bologna non sbaglia il suo impegno della settima giornata di campionato: la squadra di mister Vincenzo Italiano ha sconfitto in trasferta il Cagliari per 2-0. Decisive le reti di Holm, alla mezz'ora del primo tempo, e del solito Riccardo Orsolini a dieci minuti dal termine. Seconda vittoria consecutiva per i rossoblù che raggiungono a quota 13 punti in classifica proprio il Milan che sarà impegnato questa sera. Il Cagliari di Pisacane, invece, rimane fermo a 8 punti complessivi.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli 1-0
ore 20.45, Roma-Inter 0-1

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus 2-0
ore 15, Genoa-Parma 0-0
ore 15, Cagliari-Bologna 0-2
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese