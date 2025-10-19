Serie A, pareggio a reti bianche tra Genoa e Parma

Pareggio a reti bianche tra Genoa e Parma, in campo in questo turno domenicale alle 15.00. In contemporanea, il Bologna di Vincenzo Italiano ha vinto 2-0 in casa del Cagliari. Alle 18.00 l'Atalanta ospita la Lazio.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli 1-0
ore 20.45, Roma-Inter 0-1

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus 2-0
ore 15, Genoa-Parma 0-0 
ore 15, Cagliari-Bologna 0-2
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese