Milan-Frosinone, a San Siro presente anche Zlatan Ibrahimovic

Dopo la sua presenza per Milan-Borussia Dortmund di Champions League, Zlatan Ibrahimovic non si allontana da San Siro ed è presente anche per la gara di campionato contro il Frosinone, match valido per il quattordicesimo turno di Serie A. L'ex attaccante svedese, a pochi minuti dal calcio d'inizio, è stato inquadrato con l'Ad Giorgio Furlani e Olivier Giroud, suo compagno fino all'anno scorso al Milan.