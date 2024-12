Milan, Furlani e Ibrahimovic tornati dal viaggio a New York

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono tornati dal lungo viaggio a New York che li ha tenuti impegnati negli ultimi giorni. Probabile che nella trasferta statunitense i due dirigenti rossoneri abbiano avuto modo di incontrare anche il proprietario rossonero Gerry Cardinale. Ieri il rientro in Italia, come riportato anche da Peppe Di Stefano in onda su Sky Sport 24, e questa sera è probabile che la coppia sarà presente al Gewiss Stadium per assistere alla gara tra Atalanta e Milan.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it