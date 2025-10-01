Milan Futuro, gli impegni di ottobre della squadra di Oddo
Questi gli impegni ad ottobre del Milan Futuro di Massimo Oddo riportati dal sito ufficiale rossonero:
"MILAN FUTURO
Imbattuti tra campionato e coppa dopo i primi impegni stagionali, i giovani rossoneri di Oddo si apprestano a vivere un mese ricco di esami di maturità. In un calendario che dovrà tenere conto della riprogrammazione delle sfide con Varesina e Breno - rinviate per gli impegni delle nazionali - spiccano gli incroci col Caldiero Terme (affrontato lo scorso anno in Coppa Italia di Serie C) e contro la Folgore Caratese, attuale capolista del girone B con due punti di vantaggio su Duțu e compagni.
SERIE D
6ª giornata, Virtus Ciserano Bergamo-Milan Futuro, domenica 5 ottobre alle 15.00 (YouTube) - Stadio Carlo Rossoni, Ciserano (BG)
7ª giornata, Breno-Milan Futuro, da definire - CS Comunale "Tassara", Breno (BS)
8ª giornata, Milan Futuro-Caldiero Terme, domenica 19 ottobre alle 15.00 (AC Milan Official App) - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA) - da confermare
9ª giornata, Folgore Caratese-Milan Futuro, domenica 26 ottobre alle 15.00 (Sportitalia) - Sportitalia Arena, Carate Brianza (MB) - da confermare
COPPA ITALIA DI SERIE D
Trentaduesimi di finale, Milan Futuro-Varesina, da definire - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA)".
