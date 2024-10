Milan Futuro-Legnago, Ballo-Touré espulso per doppia ammonizione

vedi letture

In Milan Futuro-Legnago c'è stato il ritorno in maglia rossonera, l'ultima partita ufficiale col MIlan risaliva a fine maggio 2023, di Ballo-Touré. Non la miglior partita del senegalese, che arrivato al minuto 74 è stato espulso per doppia ammonizione; il primo giallo lo aveva rimediato allo scadere del primo tempo. Seconda ammonizione comunque molto fiscale da parte del direttore di gara.