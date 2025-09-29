Milan, Gabbia: "Un gruppo che spinge dalla stessa parte"

Milan, Gabbia: "Un gruppo che spinge dalla stessa parte"
Oggi alle 16:30News
di Federico Calabrese

Matteo Gabbia ha commentato così sui suoi canali social la splendida prestazione del Milan contro il Napoli: "Una vittoria di squadra, un gruppo che spinge dalla stessa parte. Testa alla prossima".