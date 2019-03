Milan, Gattuso contro tutti per Suso. E col Chievo quattro cambi

“Avete finito di criticare Calhanoglu ora iniziate con Suso?”. Così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso sul momento poco brillante dell’attaccante spagnolo. La flessione del numero 8 rossonero è evidente da qualche settimana, ma l’allenatore calabrese è uno che si butterebbe nel fuoco per i suoi ragazzi, come ha spesso detto in passato. E sarà così anche per Suso, criticato recentemente per non essere il trascinatore di inizio stagione, quando invece da solo vinceva la partite con gol e assist decisivi. “Non credo che stia facendo fatica a livello fisico. Dovete essere obiettivi, io ne ho visti pochi di giocatori che fanno 50 partite all'anno al massimo. Non fa fatica dal punto di vista fisico. Avete finito con Calhanoglu e ora cominciate con Suso”, ha ribadito l’allenatore. Poi ha fatto i conti sui punti conquistati: “In 48 punti a disposizione Suso ha una media del 30% dei punti fatti. Ne ho visti pochi di giocatori che hanno fatto bene al 100% tutto l'anno. A livello fisico sta bene, è stato fermo per 20 giorni per un infortunio però oggi non è un problema per me".

La buona notizia per il Milan è il ritorno tra i convocati di Mattia Caldara, precisamente 134 giorni dopo l’ultima convocazione. Il difensore assaggerà per la prima volta il clima partita ma non sarà tra i titolari. Chi invece giocherà sarà Andrea Conti, per dare un turno di riposo a Davide Calabria, attualmente il titolare della corsia destra. Stesso discorso anche a centrocampo con Lucas Biglia che prenderà il posto di Bakayoko, stanco dopo aver lavorato per 4 mesi di fila a livelli altissimi. Un altro cambio sarà effettuato nel tridente offensivo con Castillejo in vantaggio su Borini come sostituto di Calhanoglu. Infine Laxalt sarà il padrone della fascia sinistra a causa della squalifica di Ricardo Rodriguez. Il resto della squadra è confermata, con Romagnoli e Musacchio in difesa, Piatek e Suso in attacco, Paquetà e Kessie a centrocampo. Dunque ben 4 cambi rispetto alla formazione tipo che Gattuso ha sempre proposto nelle ultime uscite.