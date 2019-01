Milan, Gattuso scopre “RoboCop” e saluta per sempre il Pipita

Dopo due allenamenti a Milanello, Gennaro Gattuso ha già capito di che pasta sia fatto Krzysztof Piatek. “Piatek sembra RoboCop, dice poche parole: 'Voglio fare gol e spaccare tutto'. Lo ha dimostrato anche ieri nel primo allenamento. Ha grande fisicità, tecnicamente gli piace attaccare la profondità. E' arrivato con grandissimo entusiasmo ed è rimasto sorpreso di come è stato accolto da tutta Milanello e dallo spogliatoio”, ha spiegato l’allenatore ieri in conferenza. Il polacco però non dovrebbe giocare dal primo minuto questa sera contro il Napoli, poiché il tecnico calabrese è ancora intenzionato a dare una chance a Cutrone. Lo stesso Gattuso ha poi spiegato i motivi dell’addio di Higuain, chiudendo una volta per tutte il caso Pipita: “Nei momenti in cui non riusciva a segnare con continuità i giornali parlavano solo di lui. E' normale che un giocatore del suo livello fosse messo sotto gli occhi dei media e fosse un po' massacrato. Ha sofferto quest'aspetto qua”, spiega Rino. “E penso anche che il fatto che ci fosse la possibilità di non essere riscattato qualora il Milan non fosse arrivato quarto in campionato, gli ha fatto scattare qualcosa a livello mentale. Penso che quando ha firmato il contratto questa clausola ci fosse già prima. E anche l'espulsione con rigore sbagliato contro la Juventus qualche strascico l'ha lasciato". L’allenatore rossonero contro il suo maestro Ancelotti non avrà 6 giocatori per infortunio, ma recupera Calabria, Romagnoli e Kessie, tornati dalle squalifiche. Sarà la prima volta a San Siro per Paquetà, mentre per Piatek potrebbe esserci spazio a gara in corso.