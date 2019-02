Milan, Gazidis al lavoro per risollevare il marchio rossonero

Il Milan, considerato il calo dell’appeal commerciale, parte in ritardo rispetto a Juve e Inter. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che pone l'accento sul futuro del club di via Aldo Rossi. Ai tempi di Berlusconi - si legge - i rossoneri dettavano legge nel marketing. Ivan Gazidis è al lavoro per risollevare il marchio, che all’estero ha grande fascino. Elliott, d’altronde, non si accontenta di un progetto di corto respiro, ma punta a un piano di sviluppo di 2-3 anni per ottimizzare l’asset e rivendere eventualmente il Milan a 1,2 miliardi.