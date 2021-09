Milan, gioia Saelemaekers: primo gol con la Nazionale

La copertina della domenica sera rossonera nelle nazionali è tutta di Alexis Saelemaekers: il numero 56 rossonero ha trovato il primo gol in carriera con la maglia dei "Diavoli Rossi" andando a segno nell'importante successo per 3-0 sulla Repubblica Ceca. Quella di Bruxelles è una vittoria che proietta il Belgio sempre più verso Qatar 2022: sono sei adesso i punti di vantaggio, proprio sui cechi, al comando del Gruppo E.

Alexis è subentrato al 57' e il suo gol - un destro dagli undici metri ad anticipare l'uscita del portiere dopo l'assist di Romelu Lukaku - ha chiuso la pratica al 65', dopo il doppio vantaggio firmato inizialmente proprio da Lukaku e da Eden Hazard. Una rete arrivata in quella che è stata la sua terza presenza in Nazionale.

Saelemaekers è stato anche l'unico milanista in campo nella giornata di ieri, dato che Davide Calabria e Alessandro Florenzi non sono stati impiegati da Roberto Mancini nello 0-0 dell'Italia contro la Svizzera a Basilea. Gli azzurri restano al comando del Gruppo C con 11 punti in 5 partite, a +4 sugli elvetici che di gare però ne hanno disputate tre.