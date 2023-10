Milan, giovedì mattina il rientro in Italia da Dortmund

Oggi pomeriggio il Milan partirà da Malpensa per raggiungere Dortmund in vista del match di Champions League di domani sera in casa del Borussia. Il rientro dei rossoneri non avverrà subito dopo la sfida, ma nella mattinata di giovedì: il decollo del volo a bordo il gruppo milanista è in programma alle 11 dall'aeroporto di Dortmund, mentre l'arrivo a Malpensa è previsto alle 12.30.