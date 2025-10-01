Milan, gli impegni dei rossoneri di Allegri nel mese di ottobre
Questi gli impegni ad ottobre della Milan di Max Allegri riportati dal sito ufficiale rossonero:
"PRIMA SQUADRA MASCHILE
Le cinque vittorie consecutive ottenute tra tutte le competizioni - valse la vetta, in coabitazione, della classifica - saranno subito messe alla prova in una delle sfide più attese della stagione per la squadra di Allegri: la trasferta sul campo della Juventus. Un big match che precede la seconda sosta per le nazionali e che è anche l’unica trasferta del mese al di fuori dalla Lombardia. Al ritorno dalla finestra internazionale, infatti, due sfide casalinghe consecutive in salsa toscana e il primo turno infrasettimanale del 2025/26, sul campo della sempre difficile Atalanta.
SERIE A
6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Allianz Stadium, Torino
7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20.45 (DAZN) - San Siro
8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/Now) - San Siro
9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre alle 20.45 (DAZN) - New Balance Stadium, Bergamo"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan