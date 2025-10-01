Milan, gli impegni dei rossoneri di Allegri nel mese di ottobre

Oggi alle 15:00News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Questi gli impegni ad ottobre della Milan di Max Allegri riportati dal sito ufficiale rossonero: 

"PRIMA SQUADRA MASCHILE
Le cinque vittorie consecutive ottenute tra tutte le competizioni - valse la vetta, in coabitazione, della classifica - saranno subito messe alla prova in una delle sfide più attese della stagione per la squadra di Allegri: la trasferta sul campo della Juventus. Un big match che precede la seconda sosta per le nazionali e che è anche l’unica trasferta del mese al di fuori dalla Lombardia. Al ritorno dalla finestra internazionale, infatti, due sfide casalinghe consecutive in salsa toscana e il primo turno infrasettimanale del 2025/26, sul campo della sempre difficile Atalanta.

SERIE A

6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Allianz Stadium, Torino

7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20.45 (DAZN) - San Siro

8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/Now) - San Siro

9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre alle 20.45 (DAZN) - New Balance Stadium, Bergamo" 