Milan, gli impegni di novembre: il big match del mese è quello con il Napoli

Da pochi giorni è cominciato il mese di novembre e il Milan sarà atteso da impegni importanti. Nonostante l'imminente sosta delle nazionali, i rossoneri avranno partite fondamentali per certificare il loro momento positivo. Si comincerà dalla sfida di domani sera con il Lille a San Siro per poi arrivare a quella di domenica 8 con il Verona alle 20.45. Alla ripresa, fissata per domenica 22 alle 20.45, i rossoneri troveranno il Napoli al San Paolo per un big match importantissimo. Ancora trasferta con il Lille lungo il cammino europeo: giovedì 26 alle 18.55, allo stadio Pierre Mauroy, spazio al ritorno della gara e in generale al ritorno del girone. Novembre infine si chiuderà domenica 29 a San Siro, alle 15.00, con il match con la Fiorentina.