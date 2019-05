Milan, i rossoneri fanno quadrato in vista del match contro la Spal

Nonostante le tante voci sul possibile addio di Leonardo, il Milan fa quadrato in vista dell'ultimo match della stagione contro la Spal che potrebbe regalare un posto in Champions League nella prossima annata. Come riporta il Corriere della Sera, dal club di via Aldo Rossi, filtra che il rapporto tra Gazidis e Leonardo è positivo e la società ha intenzione di andare avanti con un rapporto a lungo termine.