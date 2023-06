Milan, i tre passaggi più importanti della conferenza stampa di addio di Ibrahimovic

Questi i tre passaggi più importanti della conferenza stampa di addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic:

- "Quando ho deciso? Ho detto basta negli ultimi 10 giorni: l'ho accettato, anche il non poter finire in campo".

- "Non ho detto a nessuno che lasciavo il calcio. Alla società ho detto che dovevamo fare una cosa per l'ultima partita, ma non sapevano del ritiro".

- "Futuro? Per il momento voglio solo prendere tempo e godere di quello che ho fatto. Penso non sia giusto prendere una decisione di fretta, c'è troppa emozione. Voglio prendermi l'estate e riflettere".