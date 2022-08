Milan, Ibra al lavoro per tornare a gennaio. Intanto scrive sui social: "Il futuro è luminoso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta oggi il Corriere della Sera, il fuoriclasse rossonero Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare duramente per recuperare dall'operazione al legamento del ginocchio, con l'intenzione di recuperare per il prossimo gennaio e sfruttando anche la pausa per il Mondiale in Qatar. Intanto ieri è entrato in diretta su Instagram e ha pubblicato pure un post in cui ha scritto: "Il futuro è luminoso".