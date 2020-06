Milan, Ibra chiede sei milioni per restare

Zlatan Ibrahimovic ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione e per restare chiede un ingaggio da sei milioni di euro. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che riporta anche le parole di Paolo Maldini, dt milanista, in merito al futuro dello svedese: "È una situazione completamente diversa da quella di Donnarumma, Zlatan ha il contratto in scadenza" le dichiarazioni dell'ex capitano rilasciate ieri prima del match contro la Roma.