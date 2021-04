E' vero che il Milan ha fatto bene anche senza Ibrahimovic, ma con lui in campo è tutta un'altra cosa: nelle 14 partite di campionato in cui lo svedese ha segnato almeno un gol dal 22 luglio ad oggi, il Diavolo non ha mai perso, vincendo 12 volte e pareggiando in due occasioni. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.