Milan, Ibra in contatto costante con Pioli e il suo staff

Zlatan Ibrahimovic è ancora in Svezia in attesa di conoscere la data ufficiale della ripresa degli allenamenti con il Milan: con il permesso ovviamente dei rossoneri, l'attaccante svedese si sta allenando con l'Hammarby, club di cui è socio, ma è rimasto comunque in costante contatto con Stefano Pioli e il suo staff, con i quali pianifica i programmi di allenamento a distanza. A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.