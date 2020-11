Milan, Ibra vuole reagire subito: il Verona prova di maturità

Per fortuna del Milan la sconfitta contro il Lille non ha provocato grossi danni perché resta apertissimo il discorso qualificazione in Europa League. Ma a perdere non ci sta nessuno, soprattutto Zlatan Ibrahimovic, uno che vorrebbe vincere anche le partitelle in allenamento. Lo svedese è uscito adirato con sé stesso e con la squadra per una prestazione non all’altezza contro il Lille, ma è pronto e carico per sfidare il Verona domani a San Siro. Il Milan ha la possibilità di tornare subito in campo per dimenticare la sconfitta casalinga più brutta in Europa nella storia del club. Per alcuni giocatori si attende una reazione immediata per rispondere alle critiche e per spegnere subito i mugugni: “C’è uno spirito coraggioso e determinato, bisogna ritrovare quello che ci è un po’ mancato contro il Lille”, ha spiegato Alessio Romagnoli. “Noi siamo sempre pronti e lavoriamo per farci trovare pronti in ogni partita. Sappiamo che sono una squadra molto ostica (il Verona, ndr) però sta a noi dimostrare il nostro valore e vincere la partita”. Il Milan ha l’occasione di rimanere in testa alla classifica vincendo contro il Verona e passare una sosta serena, rifiatando dopo i tanti sforzi profusi per arrivare fino ad ora e per prepararsi all’incontro contro il Napoli al rientro, uno scontro diretto per la zona Champions. Ma la voglia di reagire dovrà partire dai veterani e Ibrahimovic è già pronto in prima fila per il grido di battaglia.