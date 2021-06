Milan, Ibrahimovic in questa stagione ha giocato solo il 51% delle partite disputate dai rossoneri

In questa stagione il Milan ha giocato in totale 53 partite, dai preliminari di Europa League alla Serie A, passando per la Coppa Italia. Le statistiche ci dicono che Zlatan Ibrahimovic ha disputato 27 di questi 53 match, ossia il 51% del totale. A 39 anni i problemi fisici sono stati tanti, ma nonostante ciò, lo svedese ha contribuito in maniera importante al raggiungimento della qualificazione in Champions League. Ibrahimovic infatti in questa stagione ha realizzato 17 gol e 3 assist. Nella prossima stagione Stefano Pioli dovrà essere bravi a gestire il giocatore, sperando che non incappi in tanti infortuni come quest’anno.