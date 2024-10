Milan, Ibrahimovic in visita alla ragazze rossonere dell'Under 12 femminile

Come riporta il profilo del Milan Femminile su Instagram, Zlatan Ibrahimovic è stato al Puma House of Football e ha fatto visita alle ragazze rossonere dell'Under 12 che hanno accolto il dirigente svedese con grandi sorrisi. "Ispirando la prossima generazione. Un sacco di facce felici per le nostre ragazze dell'under 12 mentre Zlatan Ibrahimovic ha fatto loro visita alla PUMA House of Football" il messaggio che accompagna la foto delle giovanissime rossonere con Ibra.