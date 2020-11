Milan, Ibrahimovic sale sul podio nella classifica all-time rossonera per media gol

Ibrahimovic continua a sorprendere. La media gol dello svedese in partite ufficiali in maglia Milan è salita a 0,67 (112 partite giocate e 75 reti). Zlatan, con la partenza sprint di inizio stagione, ha raggiunto il terzo posto assoluto per i calciatori con almeno 15 presenze in maglia Milan. Davanti a lui solamente Gunnar Nordahl, con 213 gol in 262 partite (0,81) a metà degli anni '50, e Aldo Boffi, con 129 reti in 187 apparizioni (0,69) negli anni'40. Da oltre 60 anni, dunque, nessuno segna con la frequenza di Ibra in maglia rossonera. Il classe 1981 ha una media gol migliore anche di mostri sacri che hanno scritto indelebili pagine di storia milanista, come Josè Altafini (0,63), Marco van Basten (0,62) e Andriy Shevchenko (0,54).