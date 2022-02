Milan, il 26 febbraio 1984 Tassotti segnò il suo primo gol rossonero in Serie A

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 26 febbraio 1984 Mauro Tassotti segnò il suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan. Il difensore rossonero, in occasione della sfida valida per la ventunesima giornata giocata in casa della Sampdoria, sbloccò il parziale dopo pochi minuti portando in vantaggio il Milan. I blucerchiati, però, nella ripresa trovarono la rete del definitivo 1-1 con Pari.