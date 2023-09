Milan, il bilancio delle sfide contro la Lazio in campionato a San Siro

vedi letture

Questo pomeriggio alle 18 il Milan ospita a San Siro la Lazio per la settima partita di campionato. La sfida contro la Lazio sarà la n.189, la n.99 in casa. In Serie A sarà la sfida n.161, la n.81 a Milano. Limitando l'analisi a questa competizione, finora il Milan ha vinto 47 volte, con 23 pareggi e 10 vittorie biancocelesti. L'ultimo precedente risale alla 34ma giornata della scorsa Serie A, quando il Milan si impose per 2-0 con gol di Bennacer e di Theo Hernandez. Emozionante la vittoria per 3-2 nel dicembre 2020, con le reti di Rebic, Calhanoglu e soprattutto di Theo Hernandez nel recupero, per superare le reti di Immobile e Luis Alberto.