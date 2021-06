Milan, il cordoglio del club per la scomparsa di Giampiero Boniperti

Attraverso Twitter, il Milan ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Giampiero Boniperti, ex giocatore ed ex presidente della Juventus: "Giampiero Boniperti sarà per sempre patrimonio della Storia del calcio italiano e internazionale. Una figura da ricordare e onorare con rispetto e con gratitudine. RIP Presidente".

Honouring a person and President whose memory will live forever. Rest in peace Giampiero Boniperti



— AC Milan (@acmilan) June 18, 2021