Milan, il giovane Bartesaghi potrebbe essere promosso in prima squadra

Come riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, in merito al reparto dei terzini del Milan, non è escluso che per la fascia sinistra, dove si conta di chiudere a brevissimo la cessione di Fodé Ballo-Touré e dove è stato bloccato Riccardo Calafiori, venga promosso in prima squadra Davide Bartesaghi, esterno classe 2005 della Primavera di Ignazio Abate.