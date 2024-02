Milan, il Giudice Sportivo ha deciso: due giornate di squalifica per Jovic

Il Milan tira un mezzo sospiro di sollievo riguardo alla squalifica per Luka Jovic. Considerato il rosso diretto e la manata con la quale il serbo ha colpito in faccia il difensore del Monza Izzo, il Giudice Sportivo avrebbe potuto punire in maniera decisamente più severa l'attaccante rossonero, ma alla fine la decisione è ricaduta su una "semplice" squalifica per due giornate effettive di gara.

A fronte di questa sentenza Luka Jovic salterà i delicati impegni di campionato del Milan contro Atalanta e Lazio, mettendo di conseguenza in seria difficoltà Stefano Pioli che dovrà trovare una soluzione valida per far fronte a questa sua assenza. Il gesto scellerato del serbo a Monza potrebbe dunque avere conseguenze molto più drastiche di una semplice squalifica, visto che ora più che mai serviva un'alternativa a Giroud considerato il fitto calendario di impegni che si appresta ad affrontare il Milan in queste settimane.