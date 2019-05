Milan, il nuovo tecnico non sarà Jardim: il portoghese resterà al Monaco

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan in queste settimane, c'è anche quello di Leonardo Jardim, ma da ieri il portoghese non è più in corsa per la panchina rossonera: Oleg Petrov, vice presidente e direttore generale del Monaco, ha infatti annunciato che Jardim resterà alla guida della squadra monegasca anche nella prossima stagione. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.