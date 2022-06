Milan, il primo rinforzo sarà Origi: la scheda completa del giocatore

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Divock Origi sarà il primo rinforzo del Milan. L'attaccante belga si libererà dal Liverpool a costo zero, avendo come obiettivo il rilancio personale in rossonero. Di seguito la sua scheda completa:

Divock Origi

Data di nascita: 18 aprile 1995 (27 anni)

Luogo di nascita: Ostenda

Altezza: 1,85 cm

Ruolo: Attaccante

Squadre: Genk 2001-2010 (giovanili); Lille 2010-2012 (giovanili), 2012-2015; Liverpool 2015-2017; Wolfsburg 2017-2018 (prestito); Liverpool 2018-2022.

Presenze e reti nei club

Liverpool 175 presenze, 41 gol, 18 assist

Lille 89 presenze, 16 gol, 5 assist

Wolfsburg 36 presenze, 7 gol, 3 assist

Presenze in Nazionale

Belgio 32 presenze, 3 gol

Esordio: 26 maggio 2014, Belgio-Lussemburgo (amichevole)

Con il Belgio ha giocato il Mondiale in Brasile nel 2014, l'Europeo in Francia nel 2016

Champions League

Esordio: 5 agosto 2014, Lille-Grasshopper (qualificazioni)

Presenze: 28 presenze, 4 gol, 2 assist