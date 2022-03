Milan, il programma completo alla vigilia della sfida contro il Cagliari

MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, nella giornata di oggi i rossoneri sosterranno il seguente programma alla vigilia della sfida contro il Cagliari, prevista per domani sera alla Sardegna Arena: alle 11.30 è prevista la consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli, seguibile con il live testuale su MilanNews.it; i calciatori, invece, si ritroveranno per pranzo e prima della partenza per la Sardegna svolgeranno la rifinitura a Milanello.