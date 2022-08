MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il Milan tornerà in campo già sabato per la quinta giornata del campionato di Serie A: l'avversaria sarà l'Inter di Simone Inzaghi, in un derby in casa rossonera che si preannuncia infuocatissimo dopo la lotta Scudetto della passata stagione; fischio d'inizio alle 18:00 con diretta su DAZN.