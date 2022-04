Milan, il punto su Junior Messias e Alessandro Florenzi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce stamane la Gazzetta dello Sport, sia Junior Messias che Alessandro Florenzi sono al centro delle riflessioni del mercato rossonero. Entrambi, infatti, cercano il riscatto da parte della dirigenza milanista. Messias, stando a quanto dice la rosea, non dovrebbe rimanere al Milan la prossima stagione: i 5.5 milioni che servono per riscattarlo dal Crotone potranno così essere invstiti nel mercato alla ricerca di un profilo di caratura internazionale. Per Florenzi, invece, i soldi necessari per strapparlo alla Roma sono 4.5 milioni. L'esterno romano è stato impiegato molte volte da Pioli, risultando utile nelle fasi emergenziali: il riscatto per lui è più probabile anche se non ancora certo.