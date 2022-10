Milan, il racconto della giornata: De Ketelaere out con il Chelsea, recuperato Messias

MilanNews.it

Novità in casa Milan in vista della gara di domani contro il Chelsea, match valido per la quarta giornata del girone E di Champions League. Charles De Ketelaere si è allenato da solo in palestra a causa di un affatticamento muscolare ed è in dubbio anche per la gara di domenica contro l'Hellas Verona. Recuperato Messias che tornerà tra i convocati, come confermato dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa: "De Ketelaere? Ha avuto un risentimento e sicuramente domani non ci sarà. Difficile che ci sarà anche domenica. Ritorna Messias che sarà convocato".

Hanno parlato anche Potter e Thiago Silva. L'allenatore del Chelsea ha presentato così la gara contro il Milan: "Sarà ancora più speciale. qui l'atmosfera è diversa e la partita è diversa. Il Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa. Sono due ottimi club e sarà una bella partita".