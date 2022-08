Milan, il racconto della giornata: esordio (con doppietta) per Asllani. Riposo per i ragazzi di Pioli

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se da una parte il campionato dei Campioni d'Italia è iniziato sabato con il successo a San Siro contro l'Udinese, dall'altra il Milan Femminile ha aperto la tournée negli Stati Uniti con una vittoria per 3-1 contro le giapponesi del Tokyo Verdi e l'esordio con la maglia rossonera di Kosovare Asllani. All'attaccante svedese sono bastati sei minuti dopo il suo ingresso in campo per realizzare la prima rete, chiudendo la gara con una doppietta finale. Le ragazze di Mister Ganz giocheranno dopodomani la semifinale contro le padrone di casa del Racing Louisville alle 2 di notte italiane, quando da noi sarà già il 18 agosto.



Per quanto riguarda i ragazzi di Mister Pioli, invece, è stato concesso un giorno di riposo dopo l'allenamento di ieri post Udinese. I rossoneri riprenderanno domani pomeriggio a Milanello per una seduta d'allenamento pomeridiana per iniziare a preparare la trasferta di Bergamo. La sfida contro l'Atalanta è in programma al Gewiss Stadium domenica 21 alle ore 20.45.