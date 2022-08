Milan, il racconto della giornata: tripletta di De Ketelaere, Fofana: “Il Milan poteva prendermi nel 2020”

MilanNews.it

Sono termine le amichevoli estive dei rossoneri. Un bottino niente male per i Campioni d’Italia, che sono stati sconfitti solamente dagli ungheresi dello ZTE. Contro Lemine Almenno, Colonia, Wolfsberger, Marsiglia e Vicena, invece, sono arrivate vittorie. Un bilancio più che positivo per i rossoneri, che ormai sono pronti alla prima di campionato contro l’Udinese. Inoltre, oggi, a Milanello è arrivata l’ultima sgambata della squadra di Pioli, contro la Pergolettese è terminata con un netto 7-1 per il Milan.

Di seguito, le notizie di giornata:

11.43 - Allenamento personalizzato per Giroud

Dopo aver saltato l'amichevole di ieri sul campo del Vicenza, Olivier Giroud non ha partecipato nemmeno al test che si è svolto a Milanello contro la Pergolettese. Il centravanti francese, alle prese con un affaticamento muscolare, ha svolto oggi un allenamento personalizzato.

13.13 - Milan-Pergolettese 7-1

Altra vittoria in amichevole per il Milan, che quest'oggi a Milanello ha superato la Pergolettese nell'ultima amichevole di questa fase pre stagionale. I rossoneri hanno prevalso per 7-1 grazie alla tripletta di Charles De Ketelaere, alla doppietta di Marko Lazetic e alle reti di Yacine Adli e Tommaso Pobega.

17.37- Bakayoko: la situazione

La doppia esclusione di Tiemoué Bakayoko dalle amichevoli contro Vicenza e Pergolettese è dovuta a una scelta tecnica da parte di Stefano Pioli che ha preferito puntare su altri giocatori. È evidente che questa doppia esclusione, a pochi giorni dall’esordio in campionato, sappia di tutto tranne che di una fiducia piena nei confronti del giocatore che, adesso, si guarderà seriamente attorno. I suoi agenti si stanno attivando per trovare una soluzione alternativa che dovrà passare anche dall’interruzione del prestito del Milan con il Chelsea che potrà avvenire nel momento in cui Bakayoko avrà trovato una squadra di suo gradimento.



18.00 - Fofana a MN: “"Il Milan mi piace, grande squadra. Potevano prendermi nel 2020"