Prosegue bene il recupero di Ibrahimovic e Leao. Come riporta Tuttosport, il campione svedese, che dopo l’infortunio sta lavorando duramente a Milanello per tornare in campo il prima possibile, avrà un check la prossima settimana. Il tutto in attesa che arrivi la buona notizia in merito alla negatività di Pioli e dei membri del suo staff.