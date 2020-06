Milan, il rigore a favore mancava dall'8 dicembre

In questa stagione il Milan ha calciato soltanto cinque rigori, tutti in Serie A. Nonostante il numero esiguo di penalty, i rigoristi sono stati tre: Piatek (tre centri su tre), Kessie (uno su uno) e Calhanoglu (uno su uno). Ai rossoneri non veniva assegnato un tiro dagli undici metri da tempo immemore: l'ultimo risaliva a Bologna-Milan dell'8 dicembre 2019, trasformato dall'attaccante polacco, poi trasferitosi all'Hertha Berlino a gennaio.