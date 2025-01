Milan, il ruolino di marcia in campionato è horror: solo sei punti nelle ultime cinque

vedi letture

Il Milan pareggia con il Cagliari 1-1 a San Siro e non sfrutta il doppio effetto positivo: nuovo allenatore e vittoria della Supercoppa. I rossoneri gettano al vento, così come contro la Roma, un'ottima occasione per recuperare punti su concorrenti dirette alla Champions come Lazio e Juventus che avevano perso punti nelle ore precedenti alla gara rossonera. In generale, indipendentemente dall'allenatore, il ruolino di marcia del Milan in campionato è veramente da film horror.

Se si vanno a considerare solo le ultime cinque partite giocate in campionato, c'è davvero da mettersi le mani nei capelli. In questo lasso di tempo il Milan ha conquistato solamente sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Di seguito il filotto poco onorevole:

Atalanta-Milan 2-1

Milan-Genoa 0-0

Hellas Verona-Milan 0-1

Milan-Roma 1-1

Milan-Cagliari 1-1