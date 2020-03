Milan, il tetto stipendi è destinato a scendere ancora: massimo 2 milioni

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto ad abbassare ulteriormente il tetto ingaggi, fissando una forbice tra 1.5 e 2 milioni al massimo a stagione. Al momento, i giocatori fuori da questi parametri sono Gigio Donnarumma, Ibrahimovic Romagnoli e Calhanoglu. I problemi, ovviamente, potrebbero arrivare in sede di rinnovo. Il portiere, ad esempio, già a rischio cessione, potrebbe essere ancor più lontano dalla permanenza in rossonero. Scenari simili per il capitano, che però ha un accordo in essere fino al 2022, per il turco e per lo svedese, il cui contratto scadrà a giugno.