Milan, il Verona non è più fatale: sesta vittoria consecutiva contro l'Hellas

La storia ha insegnato al Milan che l'Hellas Verona può essere "fatale". Eppure da qualche tempo a questa parte, dato che la storia non può essere riscritta ma sicuramente si può fare in modo che non si ripeta, i rossoneri stanno sistematicamente sfatando il tabù degli scaligeri. Come riportano i dai Opta infatti il Milan ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato contro il Verona, sua miglior striscia di vittorie consecutive contro i veneti in Serie A; inoltre per i rossoneri è la serie aperta più lunga di vittorie consecutive contro le squadre che partecipano a questo campionato di massima serie.