Milan imbattuto in trasferta in questo campionato. Ma Bergamo è un campo ostico per i rossoneri...

Oggi alle 18:40
di Enrico Ferrazzi

In vista di Atalanta-Milan di questa sera a Bergamo, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche: "A Bergamo va in scena uno dei match più attesi del turno: Atalanta-Milan. La squadra di Jurić è l’unica ancora imbattuta in Serie A Enilive e poggia la propria forza su equilibrio e organizzazione, con 12 gol segnati e appena 6 subiti. I bergamaschi, reduci da quattro pareggi consecutivi, cercano la scintilla per tornare al successo, mentre il Milan di Allegri, fermato sul 2-2 dal Pisa, vuole rilanciarsi e consolidare il terzo posto in classifica. 

I precedenti raccontano una sfida ostica per i rossoneri: quattro vittorie e un pareggio per l’Atalanta negli ultimi cinque incroci diretti. Il Milan si affida alla propria imbattibilità esterna e alla qualità del suo tridente per invertire la tendenza". 
 