Milan, in arrivo un nuovo sponsor

Secondo quanto rivelato dall'avvocato Emiliano Nitti sul canale YouTube "MilanHello", il Milan ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Harmont & Blaine, nota azienda italiana di abbigliamento. I dati emersi dallo studio fatto congiuntamente tra il Milan ed Harmont & Blaine evidenziano un numero di quasi 450 milioni di fans rossoneri nel mondo: 51 Nord America, 51 Sud America, 85 in Europa, 23 in Africa e Medio Oriente, e addirittura 234 in Asia, compresa l'Oceania. Oltre alla squadra maschile, Harmont & Blaine vestirà anche quella femminile.