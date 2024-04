Milan in campo questa mattina a Milanello: sabato il Lecce

Prosegue l'avvicinamento del Milan alla partita contro il Lecce. La squadra salentina sarà ospite dei rossoneri sabato alle ore 15 presso lo stadio di San Siro. Una sfida in cui il Diavolo vorrà confermare i sei punti di vantaggio sul terzo posto e proiettarsi con fiducia verso la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ieri i rossoneri si sono allenati al mattino presso il centro sportivo di Milanello, questo il report della sessione sul sito ufficiale del club: "Inizio dell'allenamento in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulla finalizzazione. Un lavoro sul possesso palla ha preceduto la consueta partita a campo ridotto che ha chiuso la mattinata di lavoro".

Oggi, giovedì 4 aprile, anti-vigilia della partita, il Milan tornerà ad allenarsi al mattino al centro sportivo di Carnago. Ad eccezione di Kalulu, infortunato, vedremo se dopo due giorni di lavoro individuale sia Simon Kjaer che Tommaso Pobega si rivedranno al lavoro con il resto della squadra. Domani alle 14.30, invece, è prevista la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della partita di San Siro.