Milan, in pari il bilancio delle sfide con la Fiorentina negli ultimi 10 anni

Negli ultimi 10 anni di Serie A, il bilancio delle sfide fra Milan e Fiorentina è perfettamente in pareggio. Dal 19 novembre 2011, i rossoneri e la viola si sono affrontati 20 volte in campionato con 7 vittorie a testa e 6 pareggi. La sfida di sabato sarà fondamentale per continuare a coltivare le ambizioni di classifica di entrambe le squadre. Il Milan deve cercare di mantenere la vetta, mentre la Fiorentina vuole rimanere in lotta per un posto in Europa League.