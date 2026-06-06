Milan in standby, i giocatori non sanno ancora la data del ritiro

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Il Milan e i giocatori rossoneri sono in standby: ancora ignota la data del ritiro, Allegri l'aveva fissata al 12 luglio ma può cambiare

Non ci sono altri modi per dirlo, al Milan regna la totale confusione. Oggi la sede di via Aldo Rossi è orfana dei vertici societari di riferimento: per il club si intende l'amministratore delegato, per l'area sportiva e tecnica almeno un paio di direttori e poi ovviamente l'allenatore. Tutta la prossima stagione, dunque, è stata messa in standby con il solo Massimo Calvelli che ha preso in consegna le deleghe di Giorgio Furlani, ad uscente, per gestire l'amministrazione ordinaria del club.

Al netto del calciomercato ancora totalmente bloccato e soprattutto del non sapere chi guiderà il Milan a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione 2026/2027, a oggi il club rossonero e i giocatori non sanno neanche quando sarà fissato il ritiro di inizio anno. Massimiliano Allegri, prima dell'esonero, aveva indicato il 12 luglio come data utile ma tutto potrebbe cambiare in base all'allenatore e ai direttori che ci saranno. Una situazione certo non semplice, considerando anche che dieci calciatori rossoneri saranno impegnati ai Mondiali. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.