Nazionali, sono cinque i rossoneri impegnati quest'oggi
Il Mondiale inizia ufficialmente tra cinque giorni: ad aprire le ostilità una delle tre nazioni padrone di casa, il Messico, che affronterà il Sudafrica in un suggestivo remake della gara inaugurale del mondiale sudafricano di sedici anni fa. Saranno ben dieci i rossoneri coinvolti nella rassegna iridata e oggi cinque di loro sono impegnati nelle ultime amichevoli di rodaggio prima di partire per il Nord America. Oggi, in ordine di apparizione, giocherà il Belgio di Saelemaekers e De Winter, il Portogallo di Leao, gli Stati Uniti di Pulisic e la Svizzera di Jashari.
NAZIONALI, I GIOCATORI DEL MILAN IMPEGNATI OGGI
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Belgio-Tunisia, sabato 6 giugno alle 15.00 - Bruxelles
Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Cile, sabato 6 giugno alle 19.45 - Oeiras
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Stati Uniti-Germania, sabato 6 giugno alle 20.30 - Chicago
Ardon Jashari (Svizzera)
Australia-Svizzera, sabato 6 giugno alle 21.00 - San Diego (Stati Uniti)
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